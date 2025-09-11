Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:46, 11 сентября 2025Мир

Польша направит 40 тысяч военных к границе из-за российско-белорусских учений

Польша разместит 40 тысяч солдат из-за российско-белорусских учений «Запад-2025»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Peter Andrews / Reuters

Польша направит около 40 тысяч военных к границе с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений «Запад-2025». Об этом в интервью телеканалу Polsat News сообщил замминистра обороны Цезарь Томчик.

По его словам, Польша на протяжении многих месяцев готовилась к российско-белорусским учениям. «Наши военные провели тренировки с участием более 30 тысяч польских и натовских солдат», — уточнил Томчик.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что республика намерена полностью закрыть границу с Белоруссией 11 сентября. По его словам, причиной такого шага стали совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Решение Варшавы прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Польша закрыла границу, чтобы поляки своими глазами не увидели жизнь в Белоруссии и России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Лукашенко оценил готовность России выполнить условия сделки по Украине

    Польша направит 40 тысяч военных к границе из-за российско-белорусских учений

    За поимку убийцы Кирка объявили награду

    Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа

    Стало известно о секретных завещаниях Армани

    В МИД рассказали о прямых приказах ВСУ уничтожать гражданских

    В Италии раскрыли истинные планы «коалиции желающих» в отношении Украины

    Тело Кирка отвезут в родной город на самолете вице-президента США

    Тарасова оценила критику в адрес Пугачевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости