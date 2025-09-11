Польша направит 40 тысяч военных к границе из-за российско-белорусских учений

Польша разместит 40 тысяч солдат из-за российско-белорусских учений «Запад-2025»

Польша направит около 40 тысяч военных к границе с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений «Запад-2025». Об этом в интервью телеканалу Polsat News сообщил замминистра обороны Цезарь Томчик.

По его словам, Польша на протяжении многих месяцев готовилась к российско-белорусским учениям. «Наши военные провели тренировки с участием более 30 тысяч польских и натовских солдат», — уточнил Томчик.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что республика намерена полностью закрыть границу с Белоруссией 11 сентября. По его словам, причиной такого шага стали совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Решение Варшавы прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Польша закрыла границу, чтобы поляки своими глазами не увидели жизнь в Белоруссии и России.