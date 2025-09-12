Россия
Стартовали военные учения России и Белоруссии

Стартовали военные учения России и Белоруссии «Запад-2025»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

На военных полигонах России и Белоруссии стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил «Запад-2025». Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Целями учений названы совершенствование навыков командующих (командиров) и штабов, уровня взаимодействия и полевой выучки при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности. Маневры пройдут на полигонах на территории обеих стран, а также в Балтийском и Баренцевом морях. На учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Ранее британское издание The Times сообщило, что граничащие с Россией и Белоруссией страны НАТО испытывают «нервное ожидание» накануне учений «Запад-2025». По словам чиновника из Польши, страна находится в состоянии повышенной боевой готовности из-за возможных провокаций. Американский генерал-лейтенант в отставке Лэнс Лэндрум подчеркнул, что учения могут стать «прикрытием» для готовящейся агрессии.

