Стало известно о ловушке для ВСУ после массированных ударов российских войск

«ВХ»: ВСУ попали в ловушку после массированных ударов ВС РФ по железной дороге

Российским военным удалось изолировать поле боя в зоне специальной военной операции благодаря массированным ударам по железнодорожной логистике в начале августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Темп наступления Вооруженных сил России (ВС РФ), продолжающегося уже второй месяц, указывает на то, что эффект от логистического паралича украинской армии оказался именно таким, на какой рассчитывали в российском Генштабе.

«Резервы бригадного уровня у противника есть, но перебрасываются они либо крайне медленно, либо "порциями" — по батальону или даже ротами, а это в условиях интенсивного давления фактически не меняет ситуацию», — отмечают авторы канала.

Российские удары привели к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не могут быстро маневрировать вдоль фронта, и чем дольше будет сохраняться эта динамика, тем сильнее будет сказываться накопленный эффект «перерезанных артерий», заключили блогеры.

Ранее стало известно о том, что российским военным удалось повторить операцию «Поток». Бойцы вновь использовали газовую трубу для того, чтобы пробраться в Купянск Харьковской области.