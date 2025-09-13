Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:10, 13 сентября 2025Путешествия

Стало известно о движении поездов после взрыва на железной дороге в российском регионе

МЖД: После взрыва в Орловской области поезда пустили по альтернативному маршруту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

Движение поездов дальнего следования на время проведения оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

Как отметили в пресс-службе, для пассажиров «Ласточек» назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск.

Пассажиры поездов дальнего следования, задержанных в пути на период более четырех часов, а также люди с билетами, ожидающие отправления на вокзалах, будут обеспечены питанием.

Ранее стало известно, что в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Погибли два росгвардейца. Несколько поездов были задержаны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на железнодорожных путях

    Российская шахматистка Горячкина обыграла соперника-мужчину

    Германия ужесточила выдачу виз россиянам

    Застрявших в Орловской области пассажиров поездов доставят домой на автобусах

    Новейший российский БТР-22 на улицах Гродно

    В Росгвардии подтвердили гибель сотрудников при взрыве в Орловской области

    На место взрыва в Орловской области направили пять бригад центра медицины катастроф

    Военкор указал на попытку ВСУ открыть еще один диверсионный участок фронта

    Стало известно о движении поездов после взрыва на железной дороге в российском регионе

    В Киеве посетовали на планы НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости