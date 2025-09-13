Стало известно о движении поездов после взрыва на железной дороге в российском регионе

МЖД: После взрыва в Орловской области поезда пустили по альтернативному маршруту

Движение поездов дальнего следования на время проведения оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

Как отметили в пресс-службе, для пассажиров «Ласточек» назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск.

Пассажиры поездов дальнего следования, задержанных в пути на период более четырех часов, а также люди с билетами, ожидающие отправления на вокзалах, будут обеспечены питанием.

Ранее стало известно, что в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Погибли два росгвардейца. Несколько поездов были задержаны.