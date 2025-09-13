Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 13 сентября 2025Путешествия

После взрыва на железной дороге в российском регионе задержали поезда

МЖД: После взрыва в Орловской области задерживаются десять поездов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Десять поездов задерживаются после взрыва на железной дороге в Орловской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«Максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут. Диспетчерской аппарат осуществляет контроль за задержанным поездами», — говорится в сообщении.

Сотрудники поездных бригад, добавили в МЖД, оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, а также поддерживают в вагонах комфортный температурный режим.

Ранее стало известно, что в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. По предварительной информации, жертвы и раненый — обходчики железнодорожных путей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на железнодорожных путях

    Трусова выступила на льду впервые после родов

    Альпинисты застряли на Эльбрусе без вещей после обрыва канатной дороги

    После взрыва на железной дороге в российском регионе задержали поезда

    Румыния заявила о перехвате российского беспилотника

    В баре европейской столицы прогремел взрыв

    В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях

    Путин заявил о постоянной нехватке денег в Москве

    ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае

    В Германии раскрыли последствия гипотетического конфликта с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости