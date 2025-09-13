После взрыва на железной дороге в российском регионе задержали поезда

Десять поездов задерживаются после взрыва на железной дороге в Орловской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«Максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут. Диспетчерской аппарат осуществляет контроль за задержанным поездами», — говорится в сообщении.

Сотрудники поездных бригад, добавили в МЖД, оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, а также поддерживают в вагонах комфортный температурный режим.

Ранее стало известно, что в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. По предварительной информации, жертвы и раненый — обходчики железнодорожных путей.