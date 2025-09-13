Мир
18:16, 13 сентября 2025Мир

Польша подняла истребители из-за предполагаемой активности БПЛА около границ Украины

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Польша подняла истребители из-за предполагаемой активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) около границ Украины. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«Оперативный командующий вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры. Польские и союзные самолеты действуют в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли максимальной степени готовности», — говорится в сообщении.

По информации польских военных, данные действия носят превентивный характер и направлены на то, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства и защитить граждан страны.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в небе удалось обнаружить 19 БПЛА. Варшава обвинила в произошедшем Москву.

10 сентября в Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, а дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 километров.

