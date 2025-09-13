Россияне впервые приняли участие в чемпионате по рытью могил

Участники из России впервые приехали на международный чемпионат по рытью могли

В Венгрии проходит международный чемпионат по рытью могил, в котором впервые приняли участие представители России. Видео с соревнований публикует Telegram-канал Shot.

Организатором мероприятия в городе Сексард выступает венгерская ассоциация могильщиков. Ее участники не видят в соревнованиях ничего сомнительного. Напротив, они полагают, что те поднимают престиж профессии и позволяют привлечь молодежь к работе на кладбище.

Первый этап соревнования заключается в том, что необходимо вырыть яму определенных размеров, которые прописаны в правилах. Комментатор видео указывает, что, помимо физической силы, для победы в конкурсе важно иметь правильную стратегию.

В Сибири также проводились аналогичные соревнования под названием «Могильный беспредел». В 2021 году победителями стали жители Омской области — отец и сын Вадим и Сергей Головановы. Они выкопали могилу за 38 минут 34 секунды и получили главный приз — 30 тысяч рублей.