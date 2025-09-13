Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:34, 13 сентября 2025Россия

Пожар уничтожил брендовые вещи блогеров на миллионы рублей

Блогеры потеряли вещи на миллионы в пожаре на складе «Чердак» в Подмосковье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Подмосковье сгорел склад сервиса хранения «Чердак», где многие блогеры и публичные личности держали личные вещи. Как сообщает Mash, пожар произошел 10 сентября во время сварочных работ.

По словам одной пострадавшей фэшн-блогерки, в огне погибли 17 коробок с брендовыми вещами, включая шубы и кашемир стоимостью около миллиона рублей. У блогера Сергея Сухова сгорели две дорогие дизайнерские елки, у его коллеги Дарьи Камаловой — вся одежда на осень и зиму.

При этом компания не страхует одежду, аксессуары, ювелирные изделия и антиквариат, поэтому компенсацию владельцы не получат. Максимальная выплата по условиям договора составляет всего тысячу рублей за квадратный метр арендуемой площади.

Часть клиентов считает, что история может быть подстроена. По их версии, вещи могли украсть, а пожар инсценировать.

Представители «Чердака» сначала сообщили, что «все личные вещи безвозвратно утрачены» и выразили сожаление. Руководство пообещало урегулировать вопросы компенсаций, однако на связь с клиентами и сотрудниками склада, которые работали как самозанятые, выходить не торопится.

Общий ущерб оценивается примерно в миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что красивый кот едва не сжег квартиру хозяев в Санкт-Петербурге, когда просил у хозяев еды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на железнодорожных путях

    Глава Башкирии рассказал о последствиях атаки БПЛА

    Госсекретарь США высказался об инциденте с дронами в Польше

    Пассажир круизного лайнера решил не платить, выпрыгнул за борт и уплыл

    Пожар уничтожил брендовые вещи блогеров на миллионы рублей

    Трусова выступила на льду впервые после родов

    Альпинисты застряли на Эльбрусе без вещей после обрыва канатной дороги

    После взрыва на железной дороге в российском регионе задержали поезда

    Румыния заявила о перехвате российского беспилотника

    В баре европейской столицы прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости