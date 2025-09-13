Пожар уничтожил брендовые вещи блогеров на миллионы рублей

Блогеры потеряли вещи на миллионы в пожаре на складе «Чердак» в Подмосковье

В Подмосковье сгорел склад сервиса хранения «Чердак», где многие блогеры и публичные личности держали личные вещи. Как сообщает Mash, пожар произошел 10 сентября во время сварочных работ.

По словам одной пострадавшей фэшн-блогерки, в огне погибли 17 коробок с брендовыми вещами, включая шубы и кашемир стоимостью около миллиона рублей. У блогера Сергея Сухова сгорели две дорогие дизайнерские елки, у его коллеги Дарьи Камаловой — вся одежда на осень и зиму.

При этом компания не страхует одежду, аксессуары, ювелирные изделия и антиквариат, поэтому компенсацию владельцы не получат. Максимальная выплата по условиям договора составляет всего тысячу рублей за квадратный метр арендуемой площади.

Часть клиентов считает, что история может быть подстроена. По их версии, вещи могли украсть, а пожар инсценировать.

Представители «Чердака» сначала сообщили, что «все личные вещи безвозвратно утрачены» и выразили сожаление. Руководство пообещало урегулировать вопросы компенсаций, однако на связь с клиентами и сотрудниками склада, которые работали как самозанятые, выходить не торопится.

Общий ущерб оценивается примерно в миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что красивый кот едва не сжег квартиру хозяев в Санкт-Петербурге, когда просил у хозяев еды.