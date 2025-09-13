Экономика
21:18, 13 сентября 2025Экономика

Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четыре новые станции метро Троицкой линии. Церемония состоялась во время посещения Путиным Национального космического центра и прошла по видеосвязи, передает ТАСС.

По словам мэра, строить новые станции было сложно из-за «стесненных условий». Речь идет о станциях «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

«Эти четыре станции запускаем, и вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки, будет функционировать как единый этап, как единый организм. Ну, а дальше пойдем уже в сторону Троицка», — сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы пообещал удвоить протяженность метро в 2028 году. «До 2028 года еще, кажется, далеко, но мы видим, что в 2028 году эта цифра будет круглой, и мы в два раза увеличим протяженность метро», — сказал он.

