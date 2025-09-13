Собянин поздравил москвичей с Днем города

Собянин в видеообращении поздравил жителей Москвы с Днем города

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города. Его видеообращение опубликовано в Telegram.

«Москва — сердце русских земель, древняя и вечно молодая столица. Москва — город-труженик, где во многом создается интеллектуальная и экономическая мощь нашей страны. Москва — город-герой, под стенами которого не раз решалась судьба Отечества», — сказал Собянин.

По словам мэра, Москва, будучи одним из самых больших и сильных городов, ведет соревнования с лучшими мировыми столицами. Однако для москвичей столица — это, прежде всего, родной дом, с которым их связывает множество событий в жизни.

Ранее, в преддверии празднования 878-летия города, в Москве состоялся парад исторического транспорта, который продолжился выставкой трамваев и автомобилей на Чистопрудном бульваре.