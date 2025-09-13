Мир
21:56, 13 сентября 2025

США обсудят инцидент с дронами в Польше с НАТО

Рубио: США обсудят с НАТО инцидент с дронами в Польше
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

США намерены обсудить инцидент с дронами в Польше с партнерами по НАТО до принятия конкретных решений. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, сейчас альянсу нужно выяснить, были ли эти беспилотники намеренно направлены на Польшу или это был случайный инцидент. Несмотря на это, Рубио назвал данное происшествие «неприемлемым и опасным».

«Вопрос в том, были ли эти беспилотники направлены конкретно на Польшу. Если это так, то, очевидно, это крайне эскалационный шаг. Мы хотели бы иметь все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем принимать какие-либо решения», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается никого защищать в инциденте с БПЛА в Польше. При этом он допустил, что появление беспилотников могло произойти по ошибке.

