01:39, 13 сентября 2025Мир

Стали известны подробности убийства соратника Трампа

Губернатор Кокс: Подозреваемый в убийстве Кирка действовал в одиночку
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrea Hanks / US White House via Global Look P / Global Look Press

Все имеющиеся у властей США доказательства указывают на то, что подозреваемый в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка действовал в одиночку. Об этом заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс в интервью телеканалу Fox News.

Говоря о мотивах убийцы Кирка, губернатор предположил, что преступник ненавидел жертву, его слова и действия.

До этого стало известно, что стрелявшим в соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

Ранее американский лидер объявил, что подозреваемый в расправе над консервативным активистом Кирком задержан. По его словам, за последние два с половиной дня было проделано много работы по расследованию этого дела. Он также отметил, что виновный в стрельбе в Кирка заслуживает высшей меры наказания.

    Все новости