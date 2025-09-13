Украинский БПЛА повредил больницу в российском регионе

Бочаров: Украинский БПЛА повредил здание больницы в Волгоградской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил здание больницы в Красноармейском районе. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.

«В Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15. Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между пятым и шестым этажом, возгорания нет, эвакуация не требуется, пострадавших нет», — сообщил Бочаров.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 сентября сбили 42 украинских БПЛА.