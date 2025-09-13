Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:41, 13 сентября 2025Россия

Украинский БПЛА повредил больницу в российском регионе

Бочаров: Украинский БПЛА повредил здание больницы в Волгоградской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил здание больницы в Красноармейском районе. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.

«В Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15. Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между пятым и шестым этажом, возгорания нет, эвакуация не требуется, пострадавших нет», — сообщил Бочаров.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 сентября сбили 42 украинских БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили, что ВС России смогли повторить операцию «Поток». Военные использовали трубу для наступления на Купянск

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала вид сзади в обтягивающих шортах

    При обыске у экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»

    Украинский БПЛА повредил больницу в российском регионе

    Десятки БПЛА уничтожила 13 сентября ПВО

    Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу

    Эксперт заявил о неготовности ЕС и НАТО отправлять свои войска на Украину

    На Камчатке за сутки произошло восемь афтершоков

    Путин призвал к укреплению взаимодействия между писателями

    В Польше рассказали о разрушительных последствиях из-за одного решения Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости