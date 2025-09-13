Россия
23:55, 13 сентября 2025Россия

Утонул заслуженный врач РСФСР

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге обнаружено тело, предположительно принадлежащее заслуженному врачу РСФСР Борису Ариэлю, сообщает 78.ru.

«Обнаружили тело пропавшего в Сестрорецке заслуженного врача России и патологоанатома Бориса Ариэля», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что тело было найдено на берегу водохранилища Сестрорецкий Разлив.

Ранее стало известно, что умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон. Ей было 89 лет, сообщили в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

    Все новости