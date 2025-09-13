78.ru: В Петербурге утонул заслуженный врач РСФСР Борис Ариэль

В Санкт-Петербурге обнаружено тело, предположительно принадлежащее заслуженному врачу РСФСР Борису Ариэлю, сообщает 78.ru.

«Обнаружили тело пропавшего в Сестрорецке заслуженного врача России и патологоанатома Бориса Ариэля», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что тело было найдено на берегу водохранилища Сестрорецкий Разлив.

