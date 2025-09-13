В США оценили реакцию Трампа на инцидент с дронами в Польше

Дипломат Даалдер: Трамп не считает безопасность Европы важной для США

Сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с дронами в Польше показывает, что он не считает безопасность Европы важной для Вашингтона. Такую оценку дал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в интервью Reuters.

Утверждается, что многие страны НАТО сомневаются в том, что США будут их защищать в случае нападения, как это предполагает пятая статья устава альянса. Реакцию Трампа многие в Европе восприняли как еще один сигнал о том, что европейцам нужно взять на себя больше ответственности за свою безопасность.

«Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов, начиная с [Франклина] Рузвельта, не считает безопасность Европы основополагающей для безопасности Америки», — заключил Даалдер.

Ранее Трамп заявил, что не собирается никого защищать в инциденте с БПЛА в Польше. При этом он допустил, что появление беспилотников могло произойти по ошибке.