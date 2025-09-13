Офицер ВСУ объявил пропавшими без вести военных, гибель которых видел

Командир 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» заявил о пропаже без вести солдат, свидетелем уничтожения которых он лично был, как сообщили РИА Новости представители российских силовых структур.

По словам собеседника агентства, одна из родственниц рассказала, что ее сына после недели подготовки сразу отправили на штурм, где пропала без вести вся его группа. В это время их командир находился на командно-наблюдательном пункте и наблюдал с дрона, как уничтожают его личный состав.

В итоге всю группу объявили пропавшей без вести, несмотря на то, что командир был свидетелем их ликвидации.

Другая родственница солдата рассказала, как группу из шести человек отправили на позиции, где уже были войска России, в результате чего все шестеро пропали без вести. За всем этим со стороны наблюдал командир группы.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что командование ВСУ бросает тела погибших на поле боя ради статистики.