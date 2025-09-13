Воюющий на стороне Киева украинский режиссер Сенцов стал командиром батальона ВСУ

Воюющий на стороне Киева режиссер Олег Сенцов стал командиром батальона ВСУ

Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов (включен в список террористов и экстремистов) стал командиром батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Фокус».

Во время ежегодной конференции YES он выразил мнение, что конфликт надолго останется частью жизни Украины, и призвал меньше говорить о его завершении, а больше сосредоточиться на конкретных действиях на фронте.

Летом 2023 года Сенцов получил ранение. Кинематографист отметил, что был ранен на первом же боевом выходе. Режиссер вступил в ряды территориальной обороны Киева в начале проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Он стал известен после того, как был задержан в мае 2014 года в Крыму по подозрению в терроризме. В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Он был освобожден в 2019 году в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

