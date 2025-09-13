Из жизни
Врач 30 лет хранил тела супружеской пары в морозилке

В Турку врач 30 лет хранил тела супружеской пары дома в морозильнике
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В частном городе в Турку (Финляндия) полицейские нашли тела супругов, которые на протяжении 30 лет хранились в морозильной камере. Об этом сообщил портал Yle.

Отмечается, что внимание правоохранительных органов привлек 80-летний врач, занимавшийся ритуальными услугами. В последние несколько месяцев мужчина вел себя подозрительно, что заинтересовало полицию.

В ходе обыска в доме врача были найдены морозильные камеры, в которых лежали тела супругов, ушедших из жизни в 1994 и 1995 годах соответственно. Изначально их должны были похоронить, однако этого не произошло.

«Два человека хранились в морозильной камере в Турку на территории склада частного дома. Покойников нашли во время обыска в двух разных морозильных камерах», — рассказала детектив полиции Юго-Западной Финляндии Лассе Пунктуате.

