Западу предсказали раскол из-за требований Трампа

WP: Требования Трампа о пошлинах могут расколоть Запад

Требования президента США Дональда Трампа к странам НАТО ввести пошлины против покупателей российской нефти могут расколоть западный блок, такое предсказание сделала газета The Washington Post.

По оценке издания, предложение американского лидера, озвученное в соцсетях, вряд ли получит поддержку союзников. Турция, один из крупнейших покупателей российской нефти, продолжает сохранять связи с Россией. Венгрия и Словакия также стремятся защитить свои экономики от последствий резкого отказа от российского сырья.

В Евросоюзе подчеркивают, что введение тарифов против Китая с Индией станет крайне трудным шагом, поскольку большинство лидеров привержены принципам свободной торговли и критикуют тарифную политику Трампа как разрушительную, отмечается в материале.

Некоторые европейские политики выразили обеспокоенность тем, что подобные заявления американского лидера могут быть лишь оправданием бездействия США и нежеланием Вашингтона вводить санкции против России.

Ранее Трамп заявил, что пойдет на введение серьезных санкций против Москвы, если все члены Североатлантического альянса сделают то же самое. Кроме того, подчеркнул он, введение рестрикций будет возможно, когда государства военно-политического блока перестанут покупать российскую нефть.