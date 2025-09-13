Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил России «серьезными санкциями» и назвал два условия для ввода ограничений в отношении Москвы. Свою позицию он высказал в письме, обращенном к странам НАТО и всему миру.
Американский лидер заявил, что пойдет на такой шаг, если все члены Североатлантического альянса сделают то же самое. Кроме того, подчеркнул он, введение рестрикций будет возможно, когда государства военно-политического блока перестанут покупать российскую нефть.
Политик назвал закупки российского топлива некоторыми странами НАТО шокирующими. По его словам, подобные обстоятельства ослабили переговорные позиции альянса.
В любом случае, я готов нажать «пуск», когда будете готовы вы. Просто скажите, когда?
Трамп призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая
Президент США призвал Североатлантический альянс ввести пошлины против КНР в размере 50-100 процентов. Политик уточнил, что снять их можно будет после окончания конфликта на Украине.
«Если НАТО сделает, как я сказал, то война быстро закончится (...) Если нет, то вы тратите мое время, а также время и энергию Соединенных Штатов», — написал Трамп.
По мнению политика, Пекин имеет сильный контроль и даже «хватку» над Москвой, и подобные мощные пошлины разрушат их.
Действующий американский лидер в очередной раз отметил, что будь он главой Белого дома в 2022 году, конфликт на Украине бы не начался. В развернувшихся на территории республики боевых действиях он обвинил экс-президента США Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского.
Раскрыты подробности возможных санкций против России
По словам Трампа, будущие санкции против России могут затронуть нефтяной и банковский секторы, а также включать введение пошлин.
«Это будет сильный удар санкциями по банкам, а также меры, связанные с нефтью и тарифами», — ответил президент США на вопрос об ужесточении мер против России.
Трамп добавил, что уже «сделал многое». Так, отметил он, США ввели 50-процентные пошлины в отношении Индии — крупнейшего покупателя российской нефти. Такой шаг, указал политик, привел к разногласиям между Вашингтоном и Нью-Дели.