Трамп пригрозил России серьезными санкциями. Что еще он намерен предпринять ради завершения конфликта на Украине?

Трамп пообещал серьезные санкции против РФ при условии согласия всех стран НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил России «серьезными санкциями» и назвал два условия для ввода ограничений в отношении Москвы. Свою позицию он высказал в письме, обращенном к странам НАТО и всему миру.

Американский лидер заявил, что пойдет на такой шаг, если все члены Североатлантического альянса сделают то же самое. Кроме того, подчеркнул он, введение рестрикций будет возможно, когда государства военно-политического блока перестанут покупать российскую нефть.

Политик назвал закупки российского топлива некоторыми странами НАТО шокирующими. По его словам, подобные обстоятельства ослабили переговорные позиции альянса.

В любом случае, я готов нажать «пуск», когда будете готовы вы. Просто скажите, когда? Дональд Трамп президент США

Трамп призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая

Президент США призвал Североатлантический альянс ввести пошлины против КНР в размере 50-100 процентов. Политик уточнил, что снять их можно будет после окончания конфликта на Украине.

«Если НАТО сделает, как я сказал, то война быстро закончится (...) Если нет, то вы тратите мое время, а также время и энергию Соединенных Штатов», — написал Трамп.

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По мнению политика, Пекин имеет сильный контроль и даже «хватку» над Москвой, и подобные мощные пошлины разрушат их.

Действующий американский лидер в очередной раз отметил, что будь он главой Белого дома в 2022 году, конфликт на Украине бы не начался. В развернувшихся на территории республики боевых действиях он обвинил экс-президента США Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского.

Раскрыты подробности возможных санкций против России

По словам Трампа, будущие санкции против России могут затронуть нефтяной и банковский секторы, а также включать введение пошлин.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Фото: Yves Herman / Reuters

«Это будет сильный удар санкциями по банкам, а также меры, связанные с нефтью и тарифами», — ответил президент США на вопрос об ужесточении мер против России.

Трамп добавил, что уже «сделал многое». Так, отметил он, США ввели 50-процентные пошлины в отношении Индии — крупнейшего покупателя российской нефти. Такой шаг, указал политик, привел к разногласиям между Вашингтоном и Нью-Дели.