Звезда НБА купил дом Шараповой за 25 миллионов долларов

Звезда НБА Лука Дончич купил дом Шараповой в США за 25 миллионов долларов

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич купил дом бывшей российской теннисистки Марии Шараповой в США за 25 миллионов долларов. Об этом сообщает Marca.

Особняк находится на берегу океана в Манхэттен-Бич (штат Калифорния). Отмечается, что в свое время Шарапова сама спроектировала дом. Экс-теннисистка приняла решение продать недвижимость из-за желания больше времени проводить в Европе, она замужем за британским предпринимателем Александром Гилксом.

Marca уточняет, что Дончич совершил дорогостоящую покупку после продления контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс». Новое трехлетнее соглашение словенца с клубом принесет ему 165 миллионов долларов. «Такая покупка еще раз подтверждает его приверженность городу и франшизе», — пишет издание.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005 году она была первой ракеткой мира. Она пять раз выигрывала турниры серии «Большого шлема», в том числе как минимум по разу — каждый из них. За карьеру россиянка заработала почти 40 миллионов долларов призовых.