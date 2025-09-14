Культура
18:30, 14 сентября 2025

Актер из сериалов «Тайны следствия» и «Морские дьяволы» умер в 56 лет

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Как в кино»

Российского актера театра и кино Дмитрия Лагачева не стало на 57 году жизни. О его кончине сообщила коллега актриса Кристина Шаманиди-Бойцова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно сообщению, артиста не стало в субботу, 13 сентября. Причину ухода Лагачева из жизни его коллега не раскрыла.

«Один из светлейших людей в моей жизни... В каждом его слове, жесте, взгляде - все было наполнено любовью и добром», — написала Шаманиди-Бойцова. Артистка назвала коллегу по цеху интеллигентнейшим человеком, невероятным педагогом, замечательным артистом и настоящим товарищем.

Артист известен зрителям по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Столыпин... Невыученные уроки». Также он профессионально занимался дубляжем.

