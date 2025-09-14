Мир
Бербок допустила размещение миротворцев ООН на Украине

Бербок допустила размещение миротворцев ООН на Украине после заключения мира
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wang Fan / China News Service / VCG via Getty Images

Миротворческая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) может быть размещена на Украине в случае заключения мирного договора. Об этом заявила председатель Генеральной ассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Bild.

«Если большинство государств-членов [ООН] скажет, что для этого необходимы "голубые каски" (распространенное название миротворцев ООН — прим. «Ленты.ру»), то это будет тем, что, надеюсь, поможет обеспечить мир на продолжительное время», — подчеркнула экс-глава МИД ФРГ.

По мнению Бербок, миротворческие миссии ООН в настоящее время необходимы, как никогда прежде, не только в Европе. Она отметила, что разместить «голубые каски» на территории Украины нужно только после проведения мирных переговоров.

Ранее Welt am Sonntag со ссылкой на источники в китайских правительственных кругах заявило о готовности Китая отправить миротворцев на Украину при одном условии. При этом в Европейском союзе выразили опасения относительно данной инициативы.

