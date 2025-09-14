Культура
16:32, 14 сентября 2025Культура

Британский рэпер поиздевался над убитым соратником Трампа

Рэп-группа Bob Vylan поиздевалась на концерте над убитым активистом Кирком
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский рэпер, участник дуэта Bob Vylan Паскаль Робинсон-Фостер поиздевался на концерте в Амстердаме над убитым американским консервативным активистом Чарли Кирком. Об этом передает DutchNews.

Робинсон-Фостер начал выступление в амстердамском зале Paradiso с фразы «Есть ли в зале снайперы?», намекая на покушение на Кирка. Затем рэп-группа посвятила песню соратнику президента США Дональда Трампа, а солист пошутил, что «теперь его местоимения — was/were («был/были», отсылка к самоидентификации небинарных персон (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) — прим. «Ленты.ру»)».

На сцене также был вывешен флаг Палестины, а музыканты регулярно выкрикивали антиизраильские лозунги. В ночь перед концертом неизвестные испортили фасад здания граффити с «антирасистским посланием».

Ранее президент Европарламента (ЕП) Роберта Метсола отказалась почтить минутой молчания память Чарли Кирка. Инициатором выступил шведский депутат Чарли Ваймерс, отметивший, что таким образом парламент мог бы заявить о важности свободы слова.

