Число жертв «революции зумеров» увеличилось

Число жертв антикоррупционных протестов в Непале увеличилось до 72 человек

Число жертв антикоррупционных протестов в Непале, ставших известными как «революция зумеров», увеличилось до 72 человек. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Пракаш Будатоки, передает Reuters.

По словам чиновника, спасательные службы продолжают находить тела в процессе разбора завалов разрушенных торговых центров и других зданий. Отмечается, что сооружения подвергались как пожарам, так и другим видам нападений.

9 сентября в Непале вспыхнули массовые протесты из-за решения властей заблокировать западные онлайн-платформы. Участники акций, получивших название «протесты поколения Z», начали брать штурмом правительственные здания и резиденции министров.

Ключевым центром принятия решений протестующими оказался мессенджер Discord. Граждане страны постоянно обсуждают будущее страны в чате, который организовали члены общественной организации Hami Nepal.