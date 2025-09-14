Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:35, 14 сентября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников заявил о необходимости мочиться на пол и дурно пахнуть в больницах США

Мясников: Чтобы попасть на прием в больнице в США, нужно стонать и дурно пахнуть
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Manuela Durson / Shutterstock / Fotodom  

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об особенности приема в больнице в США. Выпуск, в котором доктор вспомнил об этом, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников, работавший в США, заявил, что люди, которые обращались в больницу, часто очень долго, по несколько часов, ждали в приемном покое. По словам доктора, чтобы попасть на прием к врачу быстрее, пациенту необходимо было стать «неудобным» для медицинского персонала.

«Ты должен кричать, стонать, мочиться на пол, дурно пахнуть. Лучше, если тебя вырвет», — отметил Мясников. Он добавил, что таких пациентов принимали быстрее, чем тех, кто находился в тяжелом состоянии.

Ранее Мясников признался, что ненавидел одну особенность жизни в США. Врач вспомнил, что его возмущала популярность арахисового масла в стране. Телеведущий подчеркнул, что из-за того, что американцы употребляли этот продукт в большом количестве, у них часто проявлялась аллергия.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    Посольство Германии разъяснило ситуацию с выдачей виз россиянам

    Военкор заявил об отработке Европой сценария блокады Калининграда

    Польша возмутилась речью Небензи

    В Кремле прокомментировали расправу над Чарли Кирком

    Доктор Мясников заявил о необходимости мочиться на пол и дурно пахнуть в больницах США

    Санду обвинила Россию в использовании священников РПЦ и заключенных для влияния на выборы

    Российский школьник с товарищем пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге

    Бербок допустила размещение миротворцев ООН на Украине

    По российскому региону пронеслись смерчи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости