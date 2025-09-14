Доктор Мясников заявил о необходимости мочиться на пол и дурно пахнуть в больницах США

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об особенности приема в больнице в США. Выпуск, в котором доктор вспомнил об этом, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников, работавший в США, заявил, что люди, которые обращались в больницу, часто очень долго, по несколько часов, ждали в приемном покое. По словам доктора, чтобы попасть на прием к врачу быстрее, пациенту необходимо было стать «неудобным» для медицинского персонала.

«Ты должен кричать, стонать, мочиться на пол, дурно пахнуть. Лучше, если тебя вырвет», — отметил Мясников. Он добавил, что таких пациентов принимали быстрее, чем тех, кто находился в тяжелом состоянии.

Ранее Мясников признался, что ненавидел одну особенность жизни в США. Врач вспомнил, что его возмущала популярность арахисового масла в стране. Телеведущий подчеркнул, что из-за того, что американцы употребляли этот продукт в большом количестве, у них часто проявлялась аллергия.