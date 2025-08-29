Доктор Мясников заявил о ненависти к одной особенности США

Врач Мясников заявил, что в США его возмущала популярность арахисового масла

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал об одной особенности питания американцев, которая его сильно возмущала во время жизни в США. Выпуск, в котором он признался в ненависти к популярному у них продукту, доступен на платформе «Смотрим».

«Как я ненавидел арахисовое масло! В Америке это какой-то бзик! (…) [Американцы] его едят в диких количествах, а потом от аллергии начинают пухнуть, и их в госпиталь доставляют», — заявил доктор.

Ранее Мясников сравнил работу медиков в России и США. Ведущий отметил, что в Москве скорая приезжает быстрее, чем в Нью-Йорке.

Перед этим Мясников рассказал, что американцы удивили его неграмотностью. По словам ведущего, половина выпускников простых школ в США не умеют читать и писать.