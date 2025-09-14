Еще одна страна НАТО ограничит доступ детям в соцсетях

NTV: Турция запретит социальные сети для лиц младше 16 лет

Турция запретит социальные сети для лиц младше 16 лет. Об этом сообщает местный телеканал NTV Haber.

Сообщается, что правительство завершило работу над документами, касающихся преступлений, совершаемых детьми. В их числе есть пункт, который запрещает лицам младше 16 лет использовать аккаунты в социальных сетях, уточняет телеканал.

Турция является членом блока НАТО. В июле в другой стране-участнице альянса — Великобритании — вступили новые положения «Закона о безопасности в интернете». Теперь обязательными являются механизмы проверки возраста посетителей сайтов.

Ранее член Общественного совета при Минцифры России, член Ассоциации юристов России Ольга Бороненко, комментируя рост числа задержаний по обвинениям, связанным с публикациями в интернете, в Великобритании заявила, что страны Запада демонстрируют двойные стандарты. По ее словам, у себя любые ограничения свободы слова они подают как «защиту общества», а малейшие инициативы в России объявляют угрозой демократии.