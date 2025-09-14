Интернет и СМИ
Еще одна страна НАТО ограничит доступ детям в соцсетях

NTV: Турция запретит социальные сети для лиц младше 16 лет
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: YURII MASLAK / Shutterstock / Fotodom  

Турция запретит социальные сети для лиц младше 16 лет. Об этом сообщает местный телеканал NTV Haber.

Сообщается, что правительство завершило работу над документами, касающихся преступлений, совершаемых детьми. В их числе есть пункт, который запрещает лицам младше 16 лет использовать аккаунты в социальных сетях, уточняет телеканал.

Турция является членом блока НАТО. В июле в другой стране-участнице альянса — Великобритании — вступили новые положения «Закона о безопасности в интернете». Теперь обязательными являются механизмы проверки возраста посетителей сайтов.

Ранее член Общественного совета при Минцифры России, член Ассоциации юристов России Ольга Бороненко, комментируя рост числа задержаний по обвинениям, связанным с публикациями в интернете, в Великобритании заявила, что страны Запада демонстрируют двойные стандарты. По ее словам, у себя любые ограничения свободы слова они подают как «защиту общества», а малейшие инициативы в России объявляют угрозой демократии.

