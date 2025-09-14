Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:56, 14 сентября 2025Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал ежедневные траты Украины на военные действия

Глава Генштаба ВСУ Гнатов: Украине в сутки нужно $172 млн на военные действия
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian servicemen / Reuters

Глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов назвал ежедневные траты страны на военные действия из-за конфликта с Россией, о чем сообщил каналу «Новини.LIVE».

С его слов, Украине в сутки требуется 172 миллиона долларов. «Это справедливая оценка, можно посчитать, сколько это в год, и понять, что своими силами такую нагрузку выдержать невозможно. Именно поэтому важно привлечь финансирование партнеров для развития нашей оборонной промышленности», — высказался Гнатов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. По словам президента Соединенных Штатов, страна израсходовала на это сотни миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    Генштаб ВСУ назвал ежедневные траты Украины на военные действия

    В российском городе мигранты напали на сотрудника ГИБДД

    Посольство Германии разъяснило ситуацию с выдачей виз россиянам

    Военкор заявил об отработке Европой сценария блокады Калининграда

    Польша возмутилась речью Небензи

    В Кремле прокомментировали расправу над Чарли Кирком

    Доктор Мясников заявил о необходимости мочиться на пол и дурно пахнуть в больницах США

    Санду обвинила Россию в использовании священников РПЦ и заключенных для влияния на выборы

    Российский школьник с товарищем пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости