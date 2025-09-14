Генштаб ВСУ назвал ежедневные траты Украины на военные действия

Глава Генштаба ВСУ Гнатов: Украине в сутки нужно $172 млн на военные действия

Глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов назвал ежедневные траты страны на военные действия из-за конфликта с Россией, о чем сообщил каналу «Новини.LIVE».

С его слов, Украине в сутки требуется 172 миллиона долларов. «Это справедливая оценка, можно посчитать, сколько это в год, и понять, что своими силами такую нагрузку выдержать невозможно. Именно поэтому важно привлечь финансирование партнеров для развития нашей оборонной промышленности», — высказался Гнатов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. По словам президента Соединенных Штатов, страна израсходовала на это сотни миллиардов долларов.

