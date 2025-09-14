Глава МИД Польши назвал два условия «справедливого мира» на Украине

Сикорский надеется, что Трамп получит Нобелевскую премию за мир на Украине

Президенту США Дональду Трампу следует присудить Нобелевскую премию мира, если он сможет добиться «справедливого мира» на Украине. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает The Guardian.

По мнению министра, ключевыми условиями являются сохранение Украиной границ, которые она будет способна защищать, а также ее интеграция с Западом, пишет издание.

Ранее Сикорский счел неэффективными гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что предоставление Киеву гарантий будет означать готовность Европы вступить в войну с Россией, но желающих это сделать нет.