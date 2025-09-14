Минпромторг: Иностранные кухни вытеснили русскую кухню в экономике РФ

Русская кухня оказалась в меньшинстве в собственной стране. Долю соответствующих заведений в отрасли общепита подсчитал Минпромторг. Сведения опубликованы в методических рекомендациях ведомства по организации Всероссийского фестиваля русской кухни, передает ТАСС.

По данным на 2025 год, в России функционирует более 200 тысяч предприятий питания. Из них блюда «русской кухни» и «кухни народов России» подает менее одного процента заведений, выяснили в Минпромторге. «За 30 лет кухни других государств фактически вытеснили русскую кухню в экономике РФ», — констатировали чиновники. Более 99 процентов предприятий общепита позиционируют себя как кухни других государств, в том числе «европейская кухня», «авторская кухня» и «локальная кухня».

Доминирование иностранных кухонь в России и критически низкий уровень распространения родных кулинарных традиций в ресторанном бизнесе демонстрирует силу зарубежного влияния на граждан. Возраст при этом не играет большого значения, обращают внимание в министерстве. Как поясняется в документе, через национальную кухню другие государства естественным путем имплементируют свои ценности и идентичность.

Ранее об остром дефиците ресторанов с традиционной национальной кухней заявил бывший кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин. По его мнению, в индустрии необходимо вводить новые стандарты и обязать заведения с «русской кухней» проходить сертификацию.