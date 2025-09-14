Россия
23:59, 14 сентября 2025

В Москве в тоннеле загорелся грузовик

В Москве в Северо-Западном тоннеле загорелся грузовик
Виктория Клабукова

Фото: Global Look Press

На северо-западе Москвы загорелся грузовой автомобиль. О случившемся сообщает столичный Дептранс.

ДТП произошло в Северо-Западном тоннеле в районе пересечения с МКАД. Внутри сооружения, по словам очевидцев, образовалось сильное задымление. Въезд в тоннель со стороны Красногорска был временно перекрыт, движение возобновили спустя менее получаса.

В конце августа грузовик спровоцировал аварию на 81-м километре МКАД. От грузовика отвалились три колеса и разлетелись по проезжей части. В результате пострадало несколько автомобилей, у одного из них оказался разбит капот. Отскочив от него, колесо угодило в провода линии электропередач.

Ранее ДТП с участием грузовика произошло в районе села Ключевское Еврейской автономной области. Грузовой автомобиль врезался в бетономешалку, когда та выезжала на встречную полосу. После столкновения бетономешалка вылетела на обочину. Впоследствии тягач загорелся.

