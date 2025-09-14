МВД посоветовало не игнорировать один вид уведомлений

МВД России: Уведомления приложений помогают предотвратить взломы и потерю денег

Пользователи смартфонов не должны игнорировать автоматические уведомления приложений. С таким призывом выступило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

«Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований», — подчеркнули в ведомстве.

В МВД напомнили, что автоматические уведомления используются из соображений безопасности и соблюдения регуляторных требования, а также для снижения финансовых потерь. УБК напомнило пользователям, что соблюдение правил безопасности помогает предотвратить взломы устройств и потерю денег как гражданами, так и юридическими лицами.

«Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи — свои данные и деньги», — резюмировали правоохранители.

Ранее в Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали «Ленте.ру» о новом виде мошенничества с iPhone 17. В Роскачестве рекомендовали совершать покупки только на официальных сайтах и не переводить предоплату частным лицам или на счета микрофинансовых организаций.