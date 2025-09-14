Бывший СССР
01:43, 14 сентября 2025Бывший СССР

На Украине изменили маршрут движения поездов из-за повреждения инфраструктуры под Киевом

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На Украине изменили маршрут движения поездов из-за повреждения объекта инфраструктуры под Киевом, об этом сообщает «Украинская железная дорога» («Укрзализныця»).

«Из-за повреждения инфраструктуры возле Киева поезда, следующие через станцию Боярка, временно изменят маршрут», — отметили в компании.

Там указали, что меры приняты в целях обеспечения безопасности пассажиров и локомотивных бригад. Уточненную информацию об изменениях графика пообещали предоставить позднее.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил о взрыве на нефтебазе, расположенной в Киевской области. В настоящее время воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины. Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

