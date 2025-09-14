Силовые структуры
Оказавшегося в больнице заслуженного химика России объявили в розыск

В Подмосковье объявили в розыск тяжелобольного химика
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Одного из руководителей и совладельцев НПК «Суперметалл», заслуженного химика России Василия Васекина, объявили в розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, 67-летний Васекин проходит обвиняемым по делу об обмане партнера на 50 миллионов рублей и несдаче государству на очистку поступившего из-за границы сплава драгметаллов на 2,4 миллиарда рублей. Обвиняемый оказался в больнице и перенес две операции на сердце, но Солнечногорский суд посчитал, что пенсионер скрывается. В свою очередь защита подсудимого настаивает, что, как только их клиент поправит здоровье, он продолжит участие в судебных заседаниях.

Адвокаты уже обжаловали решение суда от 4 сентября об объявлении их подзащитного в розыск. Они отмечают, что Васекин перенес аортокоронарное шунтирование на открытом сердце и имплантацию электрокардиостимулятора, а сейчас у него наблюдается острое нарушение мозгового кровообращения.

НПК «Суперметалл» с 1962 года занимается изготовлением приборов из платинового сырья по уникальным технологиям. Оно является лидером своей отрасли. Дело в отношении его совладельцев Василия Васекина и Сергея Перельмана возбудили в 2023 году.

