Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Ленинградской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти», — сообщил чиновник.

Он также предупредил местных жителей, что в связи с этим в работе мобильного интернета могут наблюдаться сбои: скорость может быть снижена.

Режим беспилотной опасности в прошлый раз вводился в Ленинградской области 12 сентября. Тогда также сообщалось о возможных проблемах в работе мобильного интернета.

