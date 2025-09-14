Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 14 сентября 2025Россия

Российские военные поразили центры подготовки операторов беспилотников ВСУ

Минобороны: Российские военные поразили центры подготовки операторов БПЛА ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные поразили центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем», — рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Ранее стало известно, что Российская армия улучшила позиции в Днепропетровской области. Уточнялось, что военные создают зоны безопасности на территории региона, освобождая там населенные пункты.

Перед этим сообщалось о продвижении российских войск в Сумской области. Военные заняли новые позиции, несмотря на контратаки ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    Российские военные поразили центры подготовки операторов беспилотников ВСУ

    Силы ПВО сбили утром над Россией 18 дронов

    В Европе посчитали незаконным строительство завода для украинских ракет

    Трампа начали называть хвастуном по одной причине

    Россиянка выбросила из окна семимесячного котенка

    В Армении уберут Арарат

    В российском аэропорту во время взлета у пассажирского самолета загорелся двигатель

    В России Лабубу пришел на выборы и отдал свой голос

    Тревел-блогер побывал в Никарагуа и раскрыл истинное отношение местных к русским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости