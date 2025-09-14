Российские военные поразили центры подготовки операторов беспилотников ВСУ

Минобороны: Российские военные поразили центры подготовки операторов БПЛА ВСУ

Российские военные поразили центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем», — рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Ранее стало известно, что Российская армия улучшила позиции в Днепропетровской области. Уточнялось, что военные создают зоны безопасности на территории региона, освобождая там населенные пункты.

Перед этим сообщалось о продвижении российских войск в Сумской области. Военные заняли новые позиции, несмотря на контратаки ВСУ.