Пушилин рассказал об улучшении позиций в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России улучшают позиции в зоне безопасности на территории Днепропетровской области. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью военному корреспонденту Андрею Руденко, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Группировка войск "Восток" уже обустраивается на днепропетровском направлении. (...) Теперь они улучшают позиции, создают зоны безопасности на территории Днепропетровской области, освобождая там населенные пункты», — подчеркнул политик.

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на юге республики и полном освобождении ее территории в зоне ответственности группировки «Восток». Глава ДНР также отметил бои за взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград).

Ранее Минобороны России показало взятие под контроль Новониколаевки в Днепропетровской области. По словам министерства, бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» взяли населенный пункт во время наступательной операции.