Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 14 сентября 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал об улучшении позиций в Днепропетровской области

Пушилин: ВС России улучшают позиции на территории Днепропетровской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России улучшают позиции в зоне безопасности на территории Днепропетровской области. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью военному корреспонденту Андрею Руденко, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Группировка войск "Восток" уже обустраивается на днепропетровском направлении. (...) Теперь они улучшают позиции, создают зоны безопасности на территории Днепропетровской области, освобождая там населенные пункты», — подчеркнул политик.

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на юге республики и полном освобождении ее территории в зоне ответственности группировки «Восток». Глава ДНР также отметил бои за взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград).

Ранее Минобороны России показало взятие под контроль Новониколаевки в Днепропетровской области. По словам министерства, бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» взяли населенный пункт во время наступательной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин наградил Медведева орденом

    Глава ЦИК высказалась о жалобах на выборах

    Пушилин рассказал об улучшении позиций в Днепропетровской области

    Кадыров высказался о наградах сына

    Российский судья найден мертвым

    Раскрыты подробности инцидента с беспилотником в Румынии

    Вызвавшую тревогу в Европе реакцию Трампа на инцидент с дронами в Польше объяснили

    Кроуфорд оценил победу над Альваресом и статус абсолютного чемпиона мира

    Депутаты выбрали губернатора в российском регионе

    Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости