Потери Запада от конфискации активов России оценили

РИА Новости: Конфискация активов России может обойтись Западу в $285 млрд

Конфискация замороженных активов России может обойтись странам Запада в 285 миллиардов долларов. Так возможные потери оценило РИА Новости со ссылкой на статистические данные стран.

Утверждается, что на конец 2023 года объем инвестиций Европейского союза (ЕС), стран «Большой семерки» (G7), Швейцарии, Норвегии и Австралии составлял 285 миллиардов. При этом фактическая сумма может быть выше, поскольку данные о сумме заблокированных средств на счетах типа «С» не раскрываются.

Больше всего активов среди стран ЕС принадлежали Кипру (145,4 миллиарда), Франции (21,7) и Германии (19,2). Среди стран G7 крупнейшим инвестором были США (7,7 миллиарда). В случае изъятия активов РФ Москва может ответить таким же способом, о чем российские власти неоднократно предупреждали.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) хочет передать Украине российские замороженные активы при помощи долговых расписок. В ЕК предполагают, что «новая схема» с обменом наличных на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном поможет избежать обвинений в конфискации средств.