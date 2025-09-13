ЕС уличили в рискованном способе передать Украине активы России

Politico: ЕК хочет передать Киеву российские активы при помощи долговых расписок

Европейская комиссия (ЕК) хочет передать Украине российские замороженные активы при помощи долговых расписок, что является крайне рискованным способом с юридической точки зрения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Еврокомиссия выдвинула новую идею о переводе миллиардов евро замороженных российских активов на Украину, заменив переведенные деньги долговыми расписками(...). Новое предложение, которое один из чиновников назвал "юридически креативным", может высвободить значительный поток дополнительного финансирования (...) без технической экспроприации самих российских активов, что было бы рискованно с юридической точки зрения», — передает издание.

По данным журнала, в ЕК предполагают, что «новая схема» с обменом наличных на краткосрочные облигации Европейского союза (ЕС) с нулевым купоном поможет избежать обвинений в конфискации средств. При этом в настоящий момент инициатива не нашла одобрения всех сторон, поэтому Брюссель «рассматривает другие варианты освоения этих активов».

10 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия не намерена конфисковывать российские активы, а вместо этого средства будут использоваться для выдачи кредитов в виде «репараций» на восстановление Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Брюсселю жестким ответом со стороны Москвы на хищение российских активов. Она указала на то, что в дипведомстве осведомлены о попытках Запада «всеми правдами и неправдами подогнать некую юридическую базу под воровство» российских активов.