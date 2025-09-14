Пять украинских беспилотников сбили утром над Россией

Минобороны: 5 украинских беспилотников сбили над тремя регионами России

С 8:00 до 8:30 14 сентября дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Три сбиты над территорией Курской области, по одному — над территорией Рязанской и Нижегородской областей.

Позднее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что отражена атака БПЛА над промзоной одного из округов региона. По предварительной информации, последствия не зафиксированы.

Ранее в Новгородской области утром в воскресенье сбили также пять БПЛА самолетного типа. Жертв и пострадавших нет.