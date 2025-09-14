Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 14 сентября 2025Россия

Пять украинских беспилотников сбили утром над Россией

Минобороны: 5 украинских беспилотников сбили над тремя регионами России
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

С 8:00 до 8:30 14 сентября дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Три сбиты над территорией Курской области, по одному — над территорией Рязанской и Нижегородской областей.

Позднее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что отражена атака БПЛА над промзоной одного из округов региона. По предварительной информации, последствия не зафиксированы.

Ранее в Новгородской области утром в воскресенье сбили также пять БПЛА самолетного типа. Жертв и пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Молчание Вашингтона просто оглушительно». Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше

    Депутаты выбрали губернатора в российском регионе

    Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК

    Россиянин принял начальника за зверя и выстрелил в него

    Бывший посол России назвал гарантии безопасности для Украины опасной затеей

    Русскую кухню вытеснили в родной экономике

    Пять украинских беспилотников сбили утром над Россией

    Названа стоимость квартир в знаменитых сталинских высотках в Москве

    В Госдуме оценили отказ украинских гимнасток от участия в турнире из-за Мельниковой

    Стало известно о планах Украины и ЕС подписать обновленное торговое соглашение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости