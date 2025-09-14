В российском регионе силы ПВО сбили пять украинских БПЛА

В Новгородской области сбили пять БПЛА самолетного типа

В Новгородской области сбили пять БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов.

По данным канала, в результате атаки БПЛА на регион жертв и пострадавших нет. Все летательные аппараты были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) России.

Дронов попросил жителей региона при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним и не трогать.

Ранее сообщалось, что ВСУ вновь атаковали Россию после одного из самых масштабных с начала года налетов БПЛА.