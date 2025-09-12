Россия
12:53, 12 сентября 2025Россия

ВСУ вновь атаковали Россию после одного из самых масштабных с начала года налетов БПЛА

Минобороны: 22 беспилотника сбиты над Ленинградской и Белгородской областями
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Свыше двух десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбито в небе над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ночь на 12 сентября Украина осуществила один из самых масштабных с начала года налетов БПЛА. Над российскими регионами было уничтожено свыше 220 дронов.

В период с 8:00 до 12:00 17 БПЛА были перехвачены над Белгородской областью, еще пять — над Ленинградской. В ходе отражения ночной атаки над обоими регионами также были сбиты украинские дроны.

Тем временем Российская армия продолжает наступление вглубь Украины. 12 сентября Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области.

    Все новости