Раскрыто число обнаруженных на железной дороге в Орловской области взрывных устройств

РИАН: На железной дороге в Орловской области обнаружили три взрывных устройства

На железной дороге в Орловской области, где жертвами взрыва стали два человека, обнаружили три взрывных устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, все они располагались на 452-м километре перегона Малоархангельск — Глазуновка. Взрывные устройства были найдены около 14:50. «Под железнодорожным полотном главного пути выявлено три взрывных устройства на расстоянии 50 метров друг от друга», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. По предварительной информации, жертвы и раненый — обходчики железнодорожных путей. Несколько поездов были задержаны.