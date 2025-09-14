Россия
21:08, 13 сентября 2025Россия

Раскрыто число обнаруженных на железной дороге в Орловской области взрывных устройств

РИАН: На железной дороге в Орловской области обнаружили три взрывных устройства
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На железной дороге в Орловской области, где жертвами взрыва стали два человека, обнаружили три взрывных устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, все они располагались на 452-м километре перегона МалоархангельскГлазуновка. Взрывные устройства были найдены около 14:50. «Под железнодорожным полотном главного пути выявлено три взрывных устройства на расстоянии 50 метров друг от друга», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. По предварительной информации, жертвы и раненый — обходчики железнодорожных путей. Несколько поездов были задержаны.

