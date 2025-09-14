Путешествия
18:19, 14 сентября 2025Путешествия

Россияне застряли в аэропорту после ЧП с самолетом египетских авиалиний

Рейсы Nesma Airlines задерживаются после инцидента с возгоранием двигателя
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Во Внуково задержаны несколько рейсов египетской авиакомпании Nesma Airlines, а часть россиян не может вылететь из Египта после инцидента с возгоранием двигателя. По данным Telegram-канала Shot, все началось с рейса NE-603, который экстренно посадили, а пассажиры отправились в путь другим самолетом лишь через сутки.

После происшествия сбилось расписание: во Внуково отменены и перенесены рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Так, NE-605, который должен был вылететь 14 сентября в 03:05, перенесли 8:00 15 сентября. В Египте также застряли пассажиры рейса из Хургады в Москву, его перенос составил почти сутки.

Пассажиры жалуются, что представителей авиакомпании в аэропортах нет, звонки и сообщения остаются без ответа. В результате люди теряют дни отпуска и вынуждены тратить собственные деньги на еду и капсульные отели.

Ранее в московском аэропорту Внуково у самолета Nesma Airlines при взлете загорелся двигатель. Экипажу удалось благополучно посадить лайнер на одном работающем двигателе, пассажиров вывели в терминал, а вылет в Хургаду состоялся позднее на резервном борту.

