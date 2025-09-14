В российском аэропорту во время взлета у пассажирского самолета загорелся двигатель

В московском аэропорту у самолета при взлете загорелся двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ночью во время взлета у воздушного судна египетской авиакомпании Nesma Airlines, следовавшего из аэропорта Внуково в Хургаду, произошло возгорание двигателя. В момент набора высоты пилот сообщил о проблеме, лайнер благополучно посадили на одном работающем двигателе. Пассажиров после инцидента вывели в аэропорт. Спустя сутки они смогли вылететь в пункт назначения на резервном борту.

По словам туристов, представители авиакомпании предложили им размещение в отеле, но позже изменили решение и выдали ваучеры на питание на 650 рублей.

Ранее сообщалось, что авиакомпания отказала в посадке на рейс мальчику-инвалиду и довела его до слез.