Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:44, 14 сентября 2025Путешествия

В российском аэропорту во время взлета у пассажирского самолета загорелся двигатель

В московском аэропорту у самолета при взлете загорелся двигатель
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Camera Rules / Shutterstock / Fotodom  

В московском аэропорту у самолета при взлете загорелся двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ночью во время взлета у воздушного судна египетской авиакомпании Nesma Airlines, следовавшего из аэропорта Внуково в Хургаду, произошло возгорание двигателя. В момент набора высоты пилот сообщил о проблеме, лайнер благополучно посадили на одном работающем двигателе. Пассажиров после инцидента вывели в аэропорт. Спустя сутки они смогли вылететь в пункт назначения на резервном борту.

По словам туристов, представители авиакомпании предложили им размещение в отеле, но позже изменили решение и выдали ваучеры на питание на 650 рублей.

Ранее сообщалось, что авиакомпания отказала в посадке на рейс мальчику-инвалиду и довела его до слез.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    По российскому региону пронеслись смерчи

    Российские военные поразили центры подготовки операторов беспилотников ВСУ

    Силы ПВО сбили утром над Россией 18 дронов

    В Европе посчитали незаконным строительство завода для украинских ракет

    Трампа начали называть хвастуном по одной причине

    Россиянка выбросила из окна семимесячного котенка

    В Армении уберут Арарат

    В российском аэропорту во время взлета у пассажирского самолета загорелся двигатель

    В России Лабубу пришел на выборы и отдал свой голос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости