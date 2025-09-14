Мир
19:56, 14 сентября 2025Мир

Сенатор США признал неэффективность санкций против России

Грэм: Санкции против России неэффективны, поэтому будут направлены на Китай
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Вторичные санкции США будут направлены на Индию, Китай и Бразилию, так как меры против России неэффективны. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире NBC News.

«[Президент России Владимир] Путин не заботится о санкциях. Никакие санкции не сработали», — признал политик.

Грэм прокомментировал внесенный им законопроект о введении вторичных санкций против Индии, Китая и Бразилии за покупку российских товаров. По его словам, Вашингтон недоволен нежеланием европейских стран прекращать закупки российской нефти и призывает принять подход президента США Дональда Трампа.

Политик также уклонился от ответа на вопрос о попытках привязать инициативу к законопроекту о финансировании федерального правительства США, переадресовав его лидерам фракции республиканцев в обеих палатах Конгресса.

Ранее Дональд Трамп пригрозил России «серьезными санкциями» и назвал два условия для ввода ограничений в отношении Москвы. Политик назвал закупки российского топлива некоторыми странами НАТО шокирующими.

