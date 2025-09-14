Соловьев обозначил для себя одно действие после победы России в СВО

Соловьев обещал после победы России в СВО выспаться

Телеведущий Владимир Соловьев обещал после победы России в специальной военной операции (СВО) выспаться. Об этом он заявил в интервью гендиректору телеканала «Спас» и телеведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Кроме того, Соловьев после победы пообещал подумать, куда в следующий раз поедет в командировку. Сейчас же, отмечает телеведущий, пишется летопись победы русского народа.

«Мы пишем летопись победы и героизма русского народа. [Когда будет победа], во-первых, я высплюсь. Затем, как ни странно, но, когда ты выполнил большую-большую работу, наступает такой момент, когда, знаешь, опустошение, но это опустошение счастья», — подытожил Соловьев.

Ранее сообщалось, что на Владимира Соловьева готовилось покушение. По данным следствия, подозреваемый с апреля 2024-го по июнь 2025 года планировал покушение на журналиста, сотрудничая с украинскими спецслужбами.