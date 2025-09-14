У блогера Влада Бумаги образовался долг перед ФНС

У блогера Влада Бумаги появился долг перед ФНС на два миллиона рублей

У блогера Влада Бумаги появился долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, долг составляет два миллиона рублей. В случае неуплаты блогеру грозят штрафы и блокировка счетов.

В 2024 году у нескольких компаний, связанных с ним, были задолженности кредиторам на миллионы рублей. Самый большой долг возник у компании ООО «Бумажная бумага». Он составил более 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что стало известно о многомиллионных убытках производящей чипсы от Влада Бумаги компании.