У блогера Влада Бумаги образовался долг перед ФНС

У блогера Влада Бумаги появился долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, долг составляет два миллиона рублей. В случае неуплаты блогеру грозят штрафы и блокировка счетов.
В 2024 году у нескольких компаний, связанных с ним, были задолженности кредиторам на миллионы рублей. Самый большой долг возник у компании ООО «Бумажная бумага». Он составил более 500 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что стало известно о многомиллионных убытках производящей чипсы от Влада Бумаги компании.