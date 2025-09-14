Украинского порноактера не смогли депортировать из России

Порноактера с Украины не смогли выслать из России за нарушение правил миграции

Задержанного в Санкт-Петербурге порноактера с Украины Руслана Т. не смогли выслать из России за нарушение правил миграции. Об этом сообщает «Осторожно, новости» в Telegram.

Как рассказали друзья 28-летнего украинца, 26 августа сотрудники патрульно-постовой службы задержали его во время распития пива во дворе дома. При проверке документов выяснилось, что у мужчины отсутствуют разрешающие проживание на территории России документы. В настоящее время он ожидает дальнейшего решения в центре содержания иностранцев в Красном Селе.

Руслан Т. приехал из Харьковской области в Петербург в начале 2020 года ради карьеры порноактера. За пять лет нахождения в России мужчина не оформил разрешение на проживание в стране, откладывая поход в миграционные органы. Его депортация на Украину невозможна из-за боевых действий.

Ранее депортированные из России украинцы устроили голодовку на границе Грузии. Отмечалось, что таким образом они хотели найти поддержку посольства Украины в Тбилиси, чтобы скорее вернуться на родину, а также привлечь внимание Международного комитета Красного Креста к своей проблеме.